Hydro tar høgde for langvarig krise – varslar fleire permisjonar

I tillegg til dei 80 permitterte mista 175 innleigde arbeidarar jobben. I samband med framlegginga av resultatet for andre kvartal varsla selskapet at ytterlegare 150 tilsette kan bli permitterte, og at tiltaka òg kan komme til å ramme 250 innleigde ved sjølve Alunorte-raffineriet, skriv Dagens Næringsliv.

Hydro vurderer samtidig å stengje ned tre av dei sju produksjonslinjene ved Alunorte-raffineriet, noko som inneber at det vil ta lenger tid å komme tilbake til full produksjon når selskapet igjen skulle få grønt lys. Dersom ei slik nedstengning blir sett i verk, vil det ta to–tre månader å komme tilbake i full produksjon.

Utfordrande

Styresmaktene i Brasil har sidan februar pålagt Hydro å berre halde oppe 50 prosent av produksjonen ved Alunorte etter kraftig regnvêr, flaum og påstandar om utslepp i drikkevatnet. I fleire månader har derfor også aluminiumsverket Albras og bauksittgruva Paragominas produsert med berre 50 prosents kapasitet, noko som påverka Hydros resultat i andre kvartal negativt.

– Situasjonen i Brasil har vore utfordrande og har tatt lengre tid enn venta. Vi er klare til å gå tilbake til full produksjon når som helst, sa konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro under resultatpresentasjonen tysdag.

Stort tap

Ifølgje E24 har Hydro slått fast at dei direkte kostnadene av Brasil-krisa i første kvartal var på rundt 450 millionar kroner. I andre kvartal kunne bauksitt- og alumina-divisjonen hatt eit underliggjande resultat på 1,1 milliardar kroner med full produksjon ved Alunorte, men i staden for førte bremsen til at resultatet vart berre 364 millionar kroner i staden. Selskapet har dermed tapt godt over 1 milliard kroner på situasjonen i Brasil allereie.

I tillegg til at Hydro enno ikkje veit når dei kan gå tilbake til full produksjon, vil det truleg gå fleire kvartal med tapte inntekter før alt går som normalt igjen. Dessutan har selskapet også varsla 210 millionar kroner i investeringar i sosiale tiltak i Barcarena-området og dessutan ein halv million kroner i oppgraderingar av vassreinsekapasiteten ved Alunorte. Dette vil auke kapasiteten med rundt 50 prosent frå første kvartal 2019.

