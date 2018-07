Rapport: Forslag om skotpremie på villsvin

innenriks

Ifølgje Nationen er rapporten «Villsvin – problem for mange, nytte for få» laga av Agri Analyse på oppdrag frå Norges Bondelag, Norsvin og Animalia. Rapporten tar mellom anna for seg problema som villsvina skaper i Sverige.

– Ein må lage nokre absolutte grenser som seier kor denne arten ikkje skal vere. Ein fordel er at villsvina i Noreg har komme inn frå søraust, og der har vi Halden-vassdraget som går nord-sør og skrår ut til Halden. Det er ei naturleg linje, og sjølv om villsvina kan svømme, har vassdraget fungert som ein naturleg barriere, seier dagleg leder Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse.

Han tilrår at suggeflokkar med ungar ikkje får etablere seg vest for ei slik grense her i landet.

Ifølgje Smedshaug har villsvina størst effekt på jordbruket, mellom anna på potet- og grønnsaksåkrar. For grasproduksjon er forureining av fôr eit problem, ifølgje analysesjefen. Han trekkjer òg fram øydelagde hagar, parkar og kyrkjegardar som problem. Dessutan hender det at villsvina er årsak til trafikkulykker.

