SAS-problem fører til kanselleringar resten av sommaren

26 pilotar frå SAS Ireland (SAIL) sende på forsommaren eit brev til SAS-leiinga der dei åtvara om at bemanningsbyrået som hadde hyra dei, pressa dei til å gå på akkord med tryggleiken, og at arbeidskontraktane deira var svært dårlege, skriv ABC Nyheter. Også underleverandøren City Jet, som har ein seksårsavtale med SAS om ruter på det regionale rutenettet, slit med bemanningsproblem.

– Vi står overfor ein svært vanskeleg trafikksituasjon basert på spesifikke utfordringar i både City Jet og SAS Ireland. For SAS Ireland er den umiddelbare situasjonen hovudsakleg oppstått på grunn av mangel på pilotar og forseinka leveransar av fly frå Airbus. Dette skaper betydeleg press, skriv Rickard Gustafson i eit brev til dei tilsette onsdag ettermiddag.

Han rosar dei innsatsen til dei tilsette som er under press, men varslar at selskapet er nøydd til å gjere ei rekke kanselleringar på førehand for å unngå ytterlegare forseinkingar. Mannskapsmangel har ført til at SAS har innstilt 700 avgangar berre frå april til juni, og 80 prosent av desse flygingane skulle opererast av underleverandørane, skreiv ABC Nyheter i helga. Berre sist laurdag måtte SAS innstille 33 avgangar.

– Min umiddelbare reaksjon er at eg er veldig glad for at Rickard seier at dei tilsette står på veldig om dagen for å løyse situasjonen. Det er veldig positivt. Det er ei annan gruppe han ikkje vender seg til i dette internbrevet, og det er kundane våre. Eg skulle gjerne sett at han unnskylder seg overfor dei også, seier Christian Laulund, leiar i SAS-flygarane si foreining.

