Sp: Skru på FM-nettet igjen

Ifølgje tal frå Kantar lytta 56,3 prosent av befolkninga til radio dagleg i juni og den første veka i juli i år.

Det er meir enn ti prosentpoeng lågare enn i same perioden for to år sidan – noko som i praksis betyr 400.000 færre lyttarar, skriv Aftenposten.

Sp: Dramatisk

– Dei nye rekordlåge lyttartala er dramatiske. Det er presserande for både mediemangfaldet og beredskapen i landet vårt at radiolyftinga kjem seg opp på eit heilt anna nivå ein dette. For å sikre framtida for radioen er vi nøydde til å skru på igjen det nasjonale FM-nettet før enda fleire flyktar frå radioen, seier Åslaug Sem-Jacobsen, som er mediepolitisk talsperson i Senterpartiet, i ei pressemelding.

Ho viser til lyttartal i andre land som ikkje har gått over frå FM til dab. Til dømes hadde Sverige førre veke ein lyttardel på 68,6 prosent, mens Island og Danmark ligg rundt 70 prosent. Finland og Tyskland ligg godt over 70 prosent.

NRK trur på dab

Fungerande mediedirektør i NRK Arne Helsingen trur på si side at løysinga for å få lyttartala opp er overgang til dab.

– Nedgangen i radiolyttinga er eldre enn FM-sløkkinga og ikkje eit direkte resultat av den. Dab er eit mottrekk mot denne tendensen. Dei fallande lyttartala har ikkje sitt opphav berre i manglande dab-mottakarar, men at radio har fleire konkurrentar enn før, seier han til Aftenposten.

Sløkkinga av det landsdekkjande FM-nettet i Noreg starta i Nordland i januar 2017, mens Troms og Finnmark var sist ut i desember. Noreg er det einaste landet i verda som har fasa ut det riksdekkjande FM-nettet og gått over til digitale sendingar.

