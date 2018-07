Støre: – Burde ha vist større openheit rundt økonomien min

innenriks

I valkampen fekk Støre fleire spørsmål om sin personlege økonomi.

– Eg burde ha vist større aktiv openheit rundt økonomien min i fjor. Alle tal var tilgjengelege, men eg burde samla dei og lagt dei fram sjølv. Det ønsker eg å gjere i år og i åra som kjem, seier Jonas Gahr Støre i eit intervju med Dagens Næringsliv.

Ifølgje ein samla oversikt Ap-leiaren har gitt avisa, har han no ein formue på over 72 millionar kroner.

Støre understrekar at han heile vegen har vist den openheit han er forplikta til gjennom Stortingets register for økonomiske interesser og årlege rekneskap til Rekneskapsregisteret.

– Ei formue kan ikkje framstillast som eit problem, det gir moglegheiter og også eit stort ansvar. Så fører det også til at det blir stilt mange spørsmål frå media og det blir merksemd rundt det. Og dei spørsmåla ønsker eg sjølvsagt å svare på. Mitt politiske syn blir ikkje påverka av formuen. Mitt prinsipielle syn er at skattesystemet bør bidra til at dei med mest bidrar meir til spleiselaget, seier han til DN.

