Tørken kan gi 30 prosent dyrare straum

Tomme vassmagasin har ført til at straumprisane allereie er meir enn dobbelt så høge som i fjor på same tid, og prisane er no på vinternivå.

– Vi har ein prognose som gir ein gjennomsnittleg straumpris på omtrent 50 øre for siste halvår i år, seier senioranalytikar Odd Gunnar Jakobsen i Wattsight til NRK.

Magasina ikkje fylte opp

Årsaka er veldig lite vatn i vassmagasina. Da blir det mindre vatn å tappe til straumproduksjon.

– Vi kan gå ein ganske spennande vinter i møte, seier Jakobsen, som ser få moglegheiter for ei normalisering av straumprisane no.

– Vi må nok ha nesten ei dobling av nedbøren over ein periode for å få fylt opp vassmagasina, trur han.

Den snørike vinteren fylte ikkje opp vassmagasina, slik mange trudde. Forklaringa er, ifølgje NRK, at ein del av snøen la seg i låglandet og ikkje i høgda, der vassmagasina ligg. I tillegg har vatn som kunne ha vorte milliardar av kilowattimar straum, fordampa samtidig som regnet har uteblitt.

Krev avgiftskutt

Energi Norge meiner stortingsfleirtalet har brukt åra med låge straumprisar til å auke elavgifta. 35 prosent av straumrekninga er no avgifter til staten. No krev dei kutt.

– Elavgifta er den første som bør kuttast. Berre den utgjer no over 14 milliardar kroner, inkludert moms, seier administrerande direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han peikar på at elavgifta åleine har auka 60 prosent på ti år og meiner politikarane må tygle iveren sin etter å skattleggje miljøvennleg straum. Men statssekretær Petter Kvinge Tvedt (Frp) i Finansdepartementet vil ikkje love lågare elavgift.

– Sist vi sette opp elavgifta reelt, var i 2016. Elavgifta skal skaffe staten inntekter til vegar, skular, sjukehus, forsvar og politi og dessutan bidra til redusert forbruk av straum, seier Petter Kvinge Tvedt til NRK.

