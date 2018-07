Vêret for heile Noreg: Sol i nord – regn i sør

innenriks

I Sør-Noreg fortset sydenvarmen fram mot helga, før himmelen opnar seg på laurdag.

– Det kjem regnbyer inn frå Sverige som etter kvart vil dekke heile Sør- og Austlandet. På laurdag vil det vere snakk om ganske kraftige regnbyer med ein del tore, og då vil temperaturen falle ned mot 20 grader, seier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til NTB.

Tørkekrisen i landbruket og skogbrannfaren er derimot ikkje over heilt enno, skal vi tru Moxnes. For at situasjonen skal stabilisere seg trengst det nemleg endå meir regn enn normalt.

På fredag kan Sør-Noreg få den varmaste dagen i år.

– Fredag kan vi liggje an til å få årets varmaste dag, faktisk, med temperaturar godt opp på 30-talet. Så det blir siste krampetrekning før vi får eit gjensyn av den meir vanlege norske sommaren som vi er vande til, med litt meir normale sommartemperaturar og skiftande vêr, spår meteorologen.

Knallvêr i nord

Frå torsdag av vil det etablere seg eit høgtrykk i Nord-Noreg, og det går mot ei veldig fin helg i nord, med temperaturar godt over 25 grader.

– Det blir gode temperaturar i alle dei tre nordlegaste fylka og der set dei nok stor pris på sol og opphaldsvêr, seier Moxnes.

Kraftige byer ramma tysdag Trøndelag, og nedbøren vil fortsette onsdag, før temperaturen stig igjen mot helga.

Vekslande vêr

– I Midt-Norge blir det ein del nedbør onsdag, men dette vil raskt passere og frå torsdag til laurdag ser det ganske lovande ut. På fredag og laurdag kan det bli svært gode temperaturar med opp mot 30 grader, seier Moxnes.

Også på Vestlandet blir det nokre solfylte dagar framover, med temperaturar opp mot 27 grader på torsdag og fredag, før regnet gjer comeback til helga.

– På laurdag vil det komme nokre regnbyer, med litt lågare temperaturar frå og med søndag. Det vil liggje og vippe rundt 20 grader, spår meteorologen.

