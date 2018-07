«Mirakelpredikantane» droppar ikkje marknadsføring av bønnelæking

innenriks

Marknadsføringa til predikantane er i stor grad basert på magasin der personar står fram og fortel at dei har vorte friske gjennom bønn.

Vitnesbyrda i desse blada er brot på lova, meiner Forbrukartilsynet, som ifølgje VG har gitt predikantane frist til 10. juli til å endre eller avslutte marknadsføringa. Ingen av verksemdene har gjort dette, og Forbrukartilsynet kan vedta bøter i millionklassen.

Tilsvar

Stiftingane til predikantane har høve til – og har nytta seg av denne – til å imøtegå konklusjonen til tilsynet og gi eit tilsvar.

Etter VGs avsløringar om dei såkalla «mirakelpredikantane» på forsommaren la både Pedersen og Edvardsen ned teletorgtenesta der dei har selt bønner og «Guds helbredelse» over telefon, men dei vil ikkje gi seg med marknadsføringa av læking ved forbønn.

Advokat John Christian Elden svarer på vegner av Pedersen at tilsynet må vurdere innvendingane frå klienten hans før dei eventuelt fattar vedtak, og at det ikkje er fatta eit slikt vedtak enno. Tom Roger Edvardsen har ikkje svart på VG-meldingane om saka.

Nøktern og saklig

Lov om alternativ behandling seier at alternative behandlerar ikkje får behandle allmennfarlege, smittsame eller alvorlege sjukdommar, og at marknadsføringa skal vere nøktern og sakleg.

Forbrukartilsynet meiner predikantane trakkar over streken her og driv ulovleg marknadsføring mot sjuke menneske. Pedersen og Edvardsen viser på si side til at «alminnelig religiøs virksomhet som forbønn for syke», ikkje skal vere å rekne som alternativ behandling, og at det er religionsfridom i Noreg.

