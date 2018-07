Bergensbanen framleis stengd

innenriks

Banen er stengd mellom Arna og Dale, og det tidlegare anslaget gjekk ut på at banen tidlegast kunne opne torsdag klokka 12. Torsdag morgon opplyser selskapet på Twitter at det vil ta noko lengre tid å rette opp straumproblema som har ført til driftsstansen, og at dei kjem med ei ny oppdatering rundt klokka 13.30.

Dei reisande blir oppmoda til å halde seg oppdatert via infotavler og opprop på stasjonane eller sjekke informasjonen hos NSB.

Folk må rekne med forseinkingar og innstillingar, og NSB organiserer alternativ transport for lokaltoga mellom Arna og Dale og regiontoga mellom Bergen og Voss.

