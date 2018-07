Bergensbanen opnar truleg torsdag kveld

innenriks

Banen er stengd mellom Arna og Dale, men torsdag ettermiddag opplyser Bane Nor på Twitter at strekninga truleg kan opnast igjen ved 19-tida. Tidlegare på dagen opplyste selskapet at det kom til å ta litt lengre tid enn det dei først trudde, å rette opp straumproblema som er årsaka til driftsstansen.

Dei reisande blir oppmoda til å halde seg oppdaterte via infotavler og opprop på stasjonane eller ved å sjekke informasjon hos NSB.

Folk må rekne med forseinkingar og innstillingar, og NSB organiserer alternativ transport for lokaltoga mellom Arna og Dale og regiontoga mellom Bergen og Voss.

(©NPK)