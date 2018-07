Den lengste totale måneformørkinga dette hundreåret skjer fredag

innenriks

Totalformørkinga startar klokka 21.30 og varer til klokka 23.13. Truleg kjem månen til å få ein vakker raudfarge.

– Formørkinga fredag blir eit spesielt imponerande syn, både på grunn av varigheita, og fordi månen står lågt over horisonten, seier vitskapsformidlar Anne Mette Sannes, som saman med astrofysikar Knut Jørgen Røed Ødegaard driv nettsida astroevents.no.

Særleg stor Mars

Ifølgje Sannes og Ødegaard er det 105 år til neste gong vi får sjå ei så langvarig total måneformørking.

Sjansane for raud måne avheng av forholda i atmosfæren. Store mengder oske og sotpartiklar kan føre til at månen blir mindre lyssterk, men utan at han blir raud.

På tampen av totalformørkinga dukkar planeten Mars opp like under månen – noko folka bak astroevents.no ser som sjølve høgdepunktet.

– Denne natta er Mars nærmare oss enn han har vore på 15 år, og lysstyrken er derfor spesielt stor. Vi vil få oppleve noko så eksklusivt som ein raud måne, som står rett over den raude planeten, seier Ødegaard.

Romstasjonen glir over himmelen

Mars er ikkje den einaste planeten som blir synleg fredag kveld.

Pål Brekke, solforskar og seniorrådgivar ved Norsk romsenter, seier at Saturn òg gjer seg gjeldande i himmelshowet og er synlig nær månen. Samtidig trekkjer han fram den internasjonale romstasjonen som ein ekstra attraksjon.

– Romstasjonen går i bane rundt 350 kilometer over havet og flyttar seg 27.000 kilometer i timen. Den dukkar opp på himmelen rundt klokka 0.08 laurdag og bruker tre minutt på å gå over himmelen før han går inn i jordskuggen, seier Brekke til NTB.

– Den ser ut som ei svært sterk stjerne som langsamt glir over himmelen, legg Brekke til om romstasjonen, som òg er synleg i dagane før totalformørkinga.

Skaff deg sikt sørover

Romstasjonen blir fredag berre synleg i Sør-Noreg. Det same gjeld sjølve totalformørkinga av månen.

– Det kjem av at månen står for lågt på himmelen. Jo lenger nord ein kjem, jo nærmare horisonten er han under totalformørkinga, og lenger nord kjem månen berre til å vere synleg under den delvise formørkinga, forklarer Brekke.

Den delvise formørkinga inneber at ein kan sjå jordskuggen røre seg på månen etter at totalfasen er slutt, før han forsvinn rundt klokka 0.19. Kor stor del av formørkinga som blir synleg der du er, kjem an på når månen kjem opp.

Til dei som ønskjer å få formørkinga med seg, har Brekke dette rådet:

– Finn deg ein høg stad med fri sikt sørover. Følg godt med. Formørkinga er fullt synleg med berre auga, sjølv om ein ser fleire detaljar med ein kikkert.

(©NPK)