Facebook skatta under éin million kroner i Noreg

innenriks

Det viser rekneskapstala til Facebook Norge, som selskapet offentleggjorde natt til torsdag, skriv Dagens Næringsliv.

Inntektene auka frå 13,1 millionar i 2016 til 27,4 millionar kroner. Resultatet før skatt viser at nettsamfunnet hadde eit underskot på 1,7 millionar kroner. Til saman betalte Facebooks norske kontor 919.894 kroner i skatt i 2017.

Tala viser likevel ikkje heile biletet ettersom Facebook slusär inntekter gjennom Irland – og dermed slepp unna høge skattekostnader til Noreg.

Tidlegare overslag har vist at Facebook reelt omsette for to milliardar kroner i Noreg i fjor.

I desember varsla Facebook at dei heretter vil sørgje for at inntektene blir ført i landet der omsetninga skjer, det vil seie i land der selskapet har lokalkontor som støtte for lokale annonsørar. Planen er, ifølgje Dagens Næringsliv, at skattepraksisen skal vere i mål i første halvdel av 2019.

