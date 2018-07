Faren for skogbrann i Hordaland aukar

innenriks

Det er Meteorologisk institutt som legg ut farevarsla på yr.no. Torsdag blei varselet for Hordaland oppjustert til stor skogbrannfare i heile fylket. Faren aukar framleis.

Også for Rogaland er skogbrannfaren stor. For dette fylket blei varselet oppdatert onsdag. Også her har det komme ein god del nedbør, men ikkje nok til å senke faren for skogbrann vesentleg. For dagane framover er det igjen meldt sol og høge temperaturar, og dermed er skogbrannfaren framleis stor og aukande.

Meteorologisk institutt melder likevel på Twitter at det vil komme såpass mykje nedbør på Vestlandet sør for Stad at skogbrannfaren vil minke mellombels, men altså ikkje vesentleg mykje.

Situasjonen er også uforandra på Sør- og Austlandet, der faren for skogbrann er svært stor i fylka Oppland, Hedmark, Cest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.

Det er varsla noko nedbør på Austlandet til helga, men dette kjem i form av bygevær og vil derfor heller ikkje bety noko vesentleg for skogbrannfaren.

