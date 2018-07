Foreslår å «evakuere» slakteklare kyr frå sør til nord

innenriks

Den kraftige tørken i Sør-Noreg har ført til at fleire bønder vel å slakte dyra sine. Overfor NRK forklarer Bull at dei fleste avlsbesetningane på kjøttfe ligg i dei tørkeramma områda.

– Avlsarbeidet på alle storferasane er eit verdifullt arbeid som vi er anerkjent for i Noreg. Om vi no kjem i den situasjonen at avlsbesetningar må slaktast på grunn av fôrmangel, er det ein betre idé at bønder i nord skiftar ut eigen besetning og får dei meir verdifulle livdyra hit, meiner Bull.

Han har ein idé om korleis bytehandelen kan gjennomførast i praksis.

– Dei som må slakte kyr på Austlandet, melder inn at dei har dyr som bør sparast, og så kan vi sende dyr som per definisjon er dårlegare, til slakt herfrå. Transport er ikkje noka utfordring. Det finst gode system for det, seier den nordnorske bonden.

Sjølv er Bull villig til å byte 20 livdyr. Han fryktar at konsekvensen av masseslaktinga i sør kan bli at dei gode avlsbesetningane forsvinn.

– Det vil ta lengre tid å få gode avlsdyr, og vi blir sette tilbake. Får vi eit godt genmateriale i nord, er det lettare å sende det sørover i neste omgang, og vi vil få ein større base, seier han til statskanalen.

(©NPK)