Nesten kontroll over skogbrann i Aust-Agder

Ti brannmannskap har jobba gjennom natta for å hindre skogbrannen på Vindlandsheia mellom Birkeland og Grimstad i Aust-Agder i å spreie seg.

Det er funnet restar av både teltplass og bål i området som brann. På staden vart det òg observert gryter og anna campingutstyr, skriv Agderposten.

Funna som er gjort, kan bli eit viktig spor når politiet no startar etterforskninga for å finne årsaka til brannen som fredag formiddag hadde spreidd seg til rundt 150 mål. I tillegg til mannskap frå brannvesenet og Sivilforsvaret har eit helikopter vore med i sløkkinga av brannen, som no kan vere under kontroll viss ikkje vinden i området aukar.

Ei veke

– Det brenn stort sett på dei eksisterande brannflatene. Vi har hatt 10 personar i sving gjennom natta, og no får dei avløysing av 25 personar frå sivilforsvar og brannvesen, fortalde brannsjef Jan Røilid til NTB i morgontimane fredag.

Det var rundt klokka 15 torsdag at det vart meldt om brann i terrenget ved Vindlandsheia. Brannen var kraftig og spreidde seg fort.

Brannvesenet frykta torsdag at det kan ta ein opp til ei veke å sløkkje flammane, skriv Agderposten.

Evakuerte

Området som brenn, er eit skogområde utan hus og hytter.

Sjølv om politiet og brannvesenet ikkje vurderte det som nødvendig å starte evakuering torsdag, valde fleire sjølv å evakuere både menneske og dyr frå områda nær skogbrannen utover kvelden, fortalde NRK.

