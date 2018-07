SAS innrømmer å ha selt for mange billettar i sommar

innenriks

Dagens Næringsliv skriv at flyselskapet har selt billettar utan å ha full kontroll på bemanninga, og at dette er noko av årsaka til at SAS no opplever problem som kan likne på det Norwegian hadde i fjor sommar.

– Vi har vore for ambisiøse med planlegging av ruteprogrammet denne sommaren. Når vi veit resultatet, skulle eg gjerne sett at vi hadde vore meir forsiktige, seier Lars Sandahl Sørensen, som er visekonsernsjef og operativ direktør i SAS.

Dei siste to månadene har SAS innstilt over 700 flygingar, og dei fleste kjem av interne bemanningsproblem blant pilotar og kabintilsette. 80 prosent av dei innstilte avgangane skulle opererast av selskapets underleverandørar.

ABC Nyheter har tidlegare omtalt problema, og skriv at fleire av dei tilsette i det dotterselskapet SAS Ireland (SAIL) har slutta i jobbane. Dermed har det blitt vanskeleg å skaffe nok pilotar. I tillegg har 26 pilotar i SAIL sendt eit varselbrev til SAS der dei åtvarar om at dei er blitt pressa til å gå på akkord med tryggleiken, og at arbeidskontraktane deira er elendige. Sørensen erkjenner at dei ikkje har lykkast med å finne nok personell.

– Det har vore krevjande og det er sjølvsagt ikkje tilfredsstillande. Problema blir tatt på største alvor, og eg er lei meg når vi ikkje lever opp til forventningane, seier han til DN.

Sørensen seier at dei jobbar med endringar i kontraktane for personell i utlandet, og at det sannsynlegvis vil føre til betre vilkår for lønn og arbeidstid.

