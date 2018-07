Sakna danskar funne i god behald i Hardanger

innenriks

– Patruljen melder at dei to sakna er gåande på veg ned mot Skjeggedalen – no i eit følgje på fire personar. Det blir bekrefta at alt er OK med dei, opplyser Vest politidistrikt litt etter klokka 19 fredag kveld.

Danskane skulle etter planen vore tilbake torsdag, men dukka aldri opp igjen i Skjeggedal, som ligg innanfor Tyssedal i Sørfjorden, ein sidearm til Hardangerfjorden. Siste kontakt med dei to danskane var på mobiltelefon torsdag føremiddag i 10-tida.

Politiet meiner ruta deira kanskje gjekk frå Skjeggedal og sørover via Mosdalsbu ved Mosdalsvatnet og deretter mot sørvest over toppen Fremsstølen og fram til Odda inst i Sørfjorden. Mannskap frå Røde Kors og eit redningshelikopter blei derfor sett inn i leitinga i dette området.

