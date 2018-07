Strengare alkoholreglar for flyplasstilsette

innenriks

Luftfartstilsynet har foreslått ei ny forskrift som inneber at nye grupper blir omfatta av luftfartsloven. Nulltoleranse for rus på jobben vil dermed også gjelde for flyteknikarar, tilsette i kontrolltårnet og bakketilsette med oppgåver av betydning for flytryggleiken, skriv bransjenettstaden Flysmart24. Desse gruppene kan bli kontrollerte av politiet, slik flygande personell blir i dag.

Forslaget er sendt ut på høyring, for å sjå om det er noko som bør endrast før dei nye reglane blir innført.

Blant dei som skal leggjast under avgjerdene i luftfartsloven, er vêrtenesta, dei som sjekkar inn passasjerar og handterer bagasje og frakt, personell som fyller drivstoff på flya og dei tilsette i branntenesta.

Luftfartstilsynet har per i dag ingen konkret oversikt over omfanget av rus blant sikkerheitskritisk personell på bakken.

– Vi meiner likevel, til liks med Samferdselsdepartementet, at det skal vere nulltoleranse for påverknad av rusmiddel for desse tilsette, seier juridisk direktør Nina B. Vindvik, til Flysmart24.

