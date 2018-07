UD ber nordmenn registrere feriereisa – uansett kor turen går

innenriks

Styresmaktene ønskjer at alle nordmenn registrerer seg, uansett kor reisa går, skriv NRK.

– Dersom det skjer noko alvorleg i det landet du reiser til, kan vi sende ut informasjon til reisande på SMS eller e-post, seier Thomas Stangeby, underdirektør for seksjon for konsulære saker og leiar for det operative senteret i Utanriksdepartementet.

Seinast under skogbrannane i Hellas sende UD ut informasjon på SMS til norske borgarar som hadde registrert opphaldet sitt på reiseregistrering.no. Opplysningane ein oppgir på nettsida, blir automatisk sletta 30 dagar etter at ein har komme heim.

