Varmen kan gi borkbilleutbrot

innenriks

– Vi er urolege, seier styreleiar Olav A. Veum i Norges Skogeierforbund til Nationen.

Det er lenge sidan sist ein hadde enorme borkbilleangrep i Noreg, og Veum fryktar at folk har gløymt kor store konsekvensane kan bli. På 1970-talet måtte store mengder død skog hoggast ned etter at billene hadde herja. I den sørlege delen av Hedmark tok billene livet av ein million tre.

– Heile li-sider døydde. Det er ikkje noko fint syn, seier Veum til Nationen.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opplyser at tørken verkeleg må vare lenge for at den naturlege forsvarsmekanismen trea har mot billa, skal bli nok svekt.

– Det kan vere dårleg nytt, men vi vil ikkje sjå resultata av billeangrep før utpå hausten, seier seniorforskar Bjørn Økland i NIBIO.

Den store granborkbilla er den einaste av dei over 60 borkbillene i Noreg som går til angrep på levande tre. Ho tar berre livet av grantre, ein art som er økonomisk viktig for skogbruket.

