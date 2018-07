13-åring funnen død – politiet trur ho vart drepen

innenriks

Jenta vart funnen på ein sti på Varhaug i Hå kommune klokka 3.10 natt til måndag.

– Politiet veit førebels ikkje kva som har skjedd. Funn på staden gjer at vi ser det som eit mistenkjeleg dødsfall. Vi er på eit tidleg tidspunkt i etterforskinga, men vår hypotese er at vi står overfor eit drap. Eg vil presisere at vi òg held andre moglegheiter opne, sa politiadvokat Herdis Trå på ein pressekonferanse måndag formiddag.

Det er for tidleg å seie noko om dødsårsaka, ifølgje politiet.

Leiting i fleire timar

Politiet var i området på eit anna oppdrag da dei vart kontakta av faren til jenta. Da hadde familien og andre allereie leita etter henne i fleire timar etter at ho ikkje kom heim som avtalt frå ein venn. Det var ein vaksen person som fann jenta, ifølgje politiet.

Dei ber folk melde frå om ting, bilar og personar dei har sett, og om ting dei har høyrt. Politiet jobbar med å kartleggje kven som var i området i det aktuelle tidsrommet. Folk blir bedt om å notere ned tidspunkt dei var ute, kva dei hadde på seg, kva slags bil dei var i, og andre detaljar, slik at det blir lettare å hugse dersom politiet ønskjer informasjon seinare.

Politiet tar imot tips på e-post til tips-rogaland@politiet.no eller telefon 51 89 94 27.

Kripos hjelper til

Kriminalteknikarar jobba på staden måndag morgon. Jenta vart funnen utandørs i nærleiken av staden der ho bur. Politiet har sperra av eit område med ein radius på fleire hundre meter rundt staden der jenta vart funnen, skriv Aftenbladet.

Ifølgje VG er Kripos bedt om å hjelpe til i saka.

– Vi hjelper til både teknisk og taktisk, seier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos.

