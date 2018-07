Dei norske brannfolka ferdige i Sverige

innenriks

Ei fordelaktig vêrmelding og redusert fare for nye skogbrannar gjer at svenske styresmakter har avgjort å redusere den internasjonale bistanden, opplyser Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) måndag.

Ti norske skogbrannhelikopter og rundt 40 brannmannskap frå Trøndelag har vore i innsats på ulike stadar i Sverige sidan førespurnaden om hjelp kom 15. juli.

– Eg vil rette ei stor takk til alle som har bidratt med skogbrannsløkkinga i Sverige. Dette klarte vi samtidig som vi varetok høgste skogbrannberedskap i Noreg, og eg er stolt av den formidable innsatsen til mannskapa i så vel lufta som på bakken – både i Sverige og her heime, seier DSB-direktør Cecilie Daae.

Samtidig understrekar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige at behovet for internasjonal bistand igjen kan auke dersom situasjonen på bakken endrar seg til det verre.

(©NPK)