Full drapsetterforsking etter at 13-åring blei funnen død

Jenta blei funnen på ein sti på Varhaug i Hå kommune klokka 3.10 natt til måndag. Politiet trur dei står overfor eit drap og får bistand frå Kripos med etterforskinga.

– Politiet veit førebels ikkje kva som har skjedd. Funn på staden gjer at vi betraktar det som eit mistenkjeleg dødsfall. Vi er på eit tidleg tidspunkt i etterforskinga, men hypotesen vår er at vi står overfor eit drap. Eg vil presisere at vi også held andre moglegheiter opne, sa politiadvokat Herdis Traa på ein pressekonferanse måndag føremiddag.

Det er for tidleg å seie noko om dødsårsaka, ifølgje politiet. Den døde jenta vil bli obdusert tysdag opplyser politiet måndag kveld.

Teknikarar saumfer området ved Åvegen der 13-åringen blei funnen på ein gangsti ved jernbanelinja som går gjennom Varhaug.

Leiting i fleire timar

Politiet var i området på eit anna oppdrag då dei blei kontakta av faren til jenta natt til måndag. Då hadde familien og andre allereie leitt etter henne i fleire timar, etter at ho ikkje kom heim som avtalt etter besøk hos ein venn. Det var ein vaksen person, ein kjenning, som fann jenta, ifølgje politiet.

Dei ber folk melde frå om ting, bilar og personar dei har sett, i tillegg til ting dei har høyrt. Politiet jobbar med å kartleggje kven som var i området i det aktuelle tidsrommet og var måndag ettermiddag i gang med avhøyr av vitne. Fleire av dei politiet meiner det er naturleg å avhøyre i saka, er mindreårige.

– Barnehuset i Stavanger er staden der politiet gjennomfører alle avhøyr av mindreårige, for å sikre rettstryggleiken til desse og for å eventuelt kunne bruke avhøyra i ei rettssak, seier seksjonsleiar Bjørn Kåre Dahl ved Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Folk blir bedne om å notere ned tidspunkt dei var ute, kva dei hadde på seg, kva slags bil dei var i og andre detaljar slik at det blir lettare å hugse dersom politiet ønskjer informasjon seinare.

Vantru

Varaordførar Mons Skrettingland i Hå kommune seier til NTB at folk reagerer med vantru på opplysningane om at eit drap kan ha funne stad. Tettstaden Varhaug i Hå kommune husar om lag 3.000 innbyggjarar og er ein stad der alle kjenner alle, ifølgje varaordføraren.

– Dette er ein tragedie for familien, for unge venner av jenta og for heile lokalsamfunnet, så kommunen yter all den hjelpa vi rår over, seier Skrettingland.

Familie i sjokk

– Det er ferietid og mange er bortreiste, men skulen er varsla. Hovudfokuset vil no først likevel bli retta mot den nærmaste familien, seier Skrettingland vidare.

Familien til den døde jenta fekk måndag utnemnt bistandsadvokat Harald Øglænd som representant.

– Familien er i sjokk. Eg har berre møtt dei ein gong, og då var dei naturlegvis ganske prega. Det byrjar nok å søkke inn for dei kor alvorleg dette er, seier bistandsadvokaten til familien Harald Øglænd til TV 2.

