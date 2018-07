Kritikk mot reiarlag og mannskap etter isbjørnangrep

innenriks

– Angrepet skjedde på land. Den skadde, ein 42 år gammal tysk mann, blei skadd i hovudet under angrepet. To av dei andre i følget skaut mot isbjørnen og drap denne, opplyser sysselmannsoverbetjent Ole Jakob Malmo.

Det vil ta ein del tid å etterforske hendinga ferdig, men så langt har sysselmannen fått enkelte detaljar på det reine. Tolv personar frå besetninga om bord på cruiseskipet Bremen gjekk i land på Phippsøya laurdag morgon for å førebu mottak av passasjerane på stranda då isbjørnen angreip.

Prøvde å skremme

– Isbjørnen blei først prøvd skremt bort med rop og skrik og signalpistol utan at dette hadde nokon effekt, seier Malmo.

Bjørnen er transportert til Longyearbyen der den rutinemessig vil bli undersøkt.

Tyskaren blir skriven ut frå Universitetssjukehuset Nord-Norge måndag, opplyser Jørn Resvoll til Svalbardposten. Sjukehuset kallar skadane moderate.

Kraftig kritikk

Dagbladet skriv måndag at hendinga har ført til at mannskapet på skipet og reiarlaget, Hapag-Lloyd Cruises, har fått kraftig kritikk. Isbjørnen er ein sårbar dyreart, poengterer Verdens naturfond (WWF). Organisasjonen skildrar utfallet av hendinga som «utruleg tragisk».

– Når det berre er 25.000 isbjørnar igjen på kloden, er kvar enkelt viktig. Når du er i økosystemet som turist, som oppdagar eller som forskar, har du eit ansvar for å følgje protokollane for å sørgje for at du er trygg, og at du ikkje forstyrrar den ville oppførselen til isbjørnar, seier naturkonservator Jeff Corwin om hendinga til CNN.

– Idiotar

Komikaren Ricky Gervais fyrer av føljande salve på Twitter: «La oss gå for nærme ein isbjørn i dens naturlege miljø, og så drepe den om den kjem for nære. Idiotar.»

– Mitt poeng var å halde seg unna bjørnen til å begynne med. Mennesket ville ikkje blitt skadd, og bjørnen ville ikkje vere død, utdjupar Gervais.

Reiarlaget skriv på Facebook at mannen som blei angripen var isbjørnvakt med spesialkompetanse om bord. Verken han eller dei andre tre personane i vaktlaget eller nokon andre frå mannskapet såg isbjørnen før situasjonen utarta. Reiarlaget understrekar at mannskapet handla i sjølvforsvar då bjørnen blei skoten og drepen.

– Vi beklagar sterkt denne hendinga, skriv reiarlaget.

(©NPK)