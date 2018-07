Menn blir oftare oppfordra til å søke jobb

innenriks

Om lag 80 prosent av alle jobbskifte i Noreg skjer via Finn.no. Ifølgje ei ny jobbundersøking gjort av Finn, svarte 18 prosent av mannlege arbeidstakarar at dei blir oppfordra av arbeidsgivar til å søke på stillingar, mens 14 prosent av dei kvinnelege arbeidstakarane svarte det same.

– Setninga «Kvinner blir oppfordra til å søke» kan nok stå fram som litt gammaldags i 2018, men innsikta vår viser at arbeidsgivarar i større grad oppfordrar menn enn kvinner til å søke på stillingar. Ei moglegheit er å gi kvinner ein ekstra dytt til å søke internt, og i større grad trygge dei på eigen kompetanse, seier jobbanalytikar Christopher Ringvold i Finn jobb.

Kjønnsdelt arbeidsmarknad

Metoo-kampanjen har sett sitt preg på likestillinga det siste året og Ringvold seier han er spent på korleis den vil påverke den norske arbeidsmarknaden.

– Denne vinteren har plassen til kvinnene i arbeidslivet blitt aktualisert ytterlegare gjennom metoo. Resultata stadfestar at vi framleis har ein svært kjønnsdelt arbeidsmarknad. Samtidig blir det spennande å sjå om initiativa og fokuset på kvinner i arbeidsliv gir positive utslag i året som kjem, seier Ringvold

Den ferske undersøkinga viser også at dobbelt så mange menn som kvinner har leiarstillingar, og at det er fire gonger fleire menn enn kvinner med ein årslønn på over 700.000 kroner.

Går sakte framover

Forskar Kjersti Misje Østbakken i Institutt for samfunnsforskning trur ikkje det kjønnsdelte arbeidsmarknaden vil jamne seg ut med det første, men meiner likevel det går sakte, men sikkert framover mot eit meir likestilt arbeidsliv.

– Det er ikkje store endringar eller omveltingar, men det går sakte i riktig retning. Det er berre vi som lever som får sjå kor haren hoppar. Eg er ganske sikker på at den kjønnsdelte arbeidsmarknaden kjem til å vare i mange, mange år framover, seier Østbakken,

Både Østbakken og Ringvold trur det er viktig at leiarar med rekrutteringsansvar går i front og bidrar til ein meir kjønnsbalansert arbeidsmarknad.

– Næringslivet ønskjer fleire kvinner i styrer og leiing. Det er som kjent framleis stort kjønnsgap på dette stillingsnivået. Arbeidsgivarar bør sjå på tilsetjingsprosessen for å sjå om skeivheita startar allereie her, oppfordrar Ringvold.

