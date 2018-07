Redningsselskapet: – Kommunale skilnader i vasscooterreglane byr på utfordringar

innenriks

Forskrifta som regulerer bruk av vasscooterar blei fjerna i mai i fjor, og førte til at vasscooterar blir behandla på same måte som småbåtar. Ifølgje ei undersøking gjort av Norsk Friluftsliv i fjor, ønskte tre av fire kommunar å behalde forskrifta.

Regjeringa lèt det derimot vere opptil kvar enkelt kommune å legge inn eventuelle forbod mot bruk av vasscooterar, med grunngiving at ulempene ved bruk av vasscooterar varierer frå stad til stad i dei ulike landsdelane.

– Bruk av vasscooterar skapar få konfliktar i nokre område, mens det i andre område kan vere klare konfliktar mellom bruk av vasscooterar og andre interesser. Desse skilnadane meiner departementet taler for at kommunane bør bli gitt ansvaret for å regulere bruken av vasscooterar i samanheng med regulering av andre fartøy slik at dei lokale interessene blir varetatt, heitte det i regjeringas høyringsbrev for oppheving av vasscooterforskrifta.

Beredskapssjef Ronny Jåsund-Pedersen i Redningsselskapet meiner dei kommunale forskjellane i regelverket byr på utfordringar.

– Det er krevjande at kvar enkelt kommune har eigne fartsreguleringar. Det er krevjande for publikum å ta omsyn til og det er veldig mykje fåkunne blant folk rundt ulike kommunale fartsreguleringar knytt til fritidsbåtbruk, seier han til NTB.

Etterlyser høgfartssertifikat

Jåsund-Pedersen seier at Redningsselskapet er opptatte av at haldning og kunnskap er på plass hos dei som skal ferdast på sjøen og meiner det bør innførast eit høgfartssertifikat.

– Det har vi tatt til ordet for tidlegare, og det bør innførast. Mange fartøy på sjøen går veldig fort og det stiller jo krav til nødvendig kunnskap, seier beredskapssjefen.

Danmark innførte førarkort for vasscooterar i fjor sommar, etter ei dødsulykke der to personar mista livet. Skipper og koordinator Knut Johansen i Redningsselskapet meiner det også bør innførast i Noreg.

– Det er fornuftig med eige førarkort når du skal køyre vasscooter med høg fart, seier Johansen til Stavanger Aftenblad, og understrekar samtidig at han ikkje uttaler seg offisielt på vegner av Redningsselskapet.

Auke i oppdrag

Ifølgje Jåsund-Pedersen har den ekstra varme og lange sommaren ført til auka oppdragsmengder på sjøen for redningsskøytene. I mai og juni opplevde Redningsselskapet oppdragsrekord i Sør-Noreg, og hjelpte 1.500 fritidsbåtar samanlikna med 1.000 i same periode i fjor.

– Det varme sommarvêret har gitt tydeleg utslag i bruk av sjøen og ved sjøen. Redningsskøytene våre har hatt veldig mykje å gjere, spesielt på Sørlandet, Oslofjorden og i delar av Vestlandet, seier han.

Beredskapssjefen seier at mange av dei meir alvorlege ulykkene på sjøen oftare involverer alkoholbruk og høge hastigheiter.

– Vi ser nok ein trend i at høg fart kombinert med alkoholbruk og køyring i mørket med nedsett sikt, ofte er medverkande årsak til mange av ulykkene, seier Jåsund-Pedersen.

(©NPK)