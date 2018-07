Bønder ber banken om hjelp

innenriks

Landkreditt gjekk nyleg ut med tilbod om betalingsutsetjing og løysingar for å hjelpe bønder i likviditetskrise i samband med tørken. Konsernsjef Ole Laurits Lønnum seier til Dagens Næringsliv at fleire bønder ber om hjelp.

– Vi opplever ei auka mengde spørsmål om betalingsutsetjingar og avdragsfridom.

Landkreditt Bank tilbyr bank- og forsikringstenester til privatpersonar og næringsdrivande, og bøndene utgjer størstedelen av kundane.

– Dei siste tre vekene har vi sett eit aukande tal på mindre lån for å kompensere for auka fôrutgifter og for å dekkje over eventuelle tap. Desse låna er vanlegvis på mellom 300.000 og 400.000 kroner.

Lønnum seier at for den normale bonden er han ikkje uroleg for ei økonomisk krise.

– Eg er spesielt uroleg for dei bøndene som har investert mykje og har høg gjeld. I verste fall kan vi i år sjå bønder med høg gjeld gå konkurs. Det blir låg inntening for alle bønder, og berre dei med ein normalt stabil situasjon vil klare seg, seier han.

