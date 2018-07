Berit Reiss-Andersen: Trist at Arbeidarpartiet ikkje greier å finne sin plass

innenriks

– Det er trist at Arbeidarpartiet ikkje greier å finne sin plass i samfunnet i dag. Partiet greier ikkje å samle seg om eit politisk prosjekt. Det synest eg er trist, seier Reiss-Andersen i eit intervju med NRK.

Ho meiner at Ap strevar med å vise folk flest at partiet er på deira lag.

– Målgruppa for Arbeidarpartiets politikk er ikkje like tydeleg i dag som ho var tidlegare. Spørsmålet er rett og slett: Kven er arbeidarklassen? seier Reiss-Andersen, som var statssekretær i Justisdepartementet ein kort periode da Thorbjørn Jagland var statssminister.

– Arbeidarklassen finst no i veldig mange samfunnslag. Eg har ikkje svaret på korleis ein skal løyse dette problemet. Det registrerer eg at partiet mitt heller ikkje har, seier Reiss-Andersen.

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeidarpartiet seier til NRK at ho ikkje er einig i kritikken – sjølv om partiet slit med oppslutninga.

– Eg meiner vi har vist både gjennom arbeidet i Stortinget i vinter, og ikkje minst gjennom at vi har over 200 ordførarar i heile landet, som kvar einaste dag både vedtar og gjennomfører politikk, at vi har ein god sosialdemokratisk politikk, seier Stenseng.

