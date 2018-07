Hamnevesen får 300.000 kroner i bot etter bryggjekollaps

innenriks

Ulykka skjedde da 174 turistar skulle gå om bord i ei ferje og landgangen kollapsa. Ingen blei alvorleg skadde, men éin person blei frakta til sjukehus.

NRK skriv at Aurland hamnevesen har vedtatt eit førelegg for brot på hamneloven. Ifølgje førelegget hadde hamnevesenet godkjent bruken av brygga, trass i at den ikkje var godkjent for så mange folk.

I ei pressemelding skriv Aurland hamnevesen at dei sterkt beklagar det som skjedde, og at dei er opptatte av at det skal vere trygt å bruke hamneanlegga i kommunen.

– Det som skjedde er veldig beklageleg, og no har politiet etterforska saka over lengre tid. Dei har konkludert med at det som skjedde ikkje var forsvarleg, og det må vi berre akseptere. Det var ingen tvil om at vi skulle vedta førelegget då vi hadde det oppe i styret, seier styreleiar Noralv Distad i Aurland hamnevesen.

Han legg til at dei i ettertid har fått inn ekstern ekspertise og gjort tryggingstiltak på alle kaianlegga.

