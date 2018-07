Norsk storsvindlar arrestert i Danmark

innenriks

– Kvinna blei arrestert måndag morgon utanfor eit hotell i Vedbæk, nord for København, som ho nettopp hadde sjekka ut frå. Arrestasjonen skjedde utan dramatikk. Kvinna nektar straffskuld, seier etterforskningsleiar Allan Lørup til VG.

Steen er for tida prøvelauslaten etter ein bedrageridom frå Oslo tingrett i mai 2017 då ho blei dømt til fengsel i eitt år og åtte månader for grove bedrageri.

Ho er no varetektsfengsla i to veker, etter at ho skal ha svindla ei kvinne i Danmark for 1.600 kroner.

VG skriv at politiet i Nordsjælland allereie før sommaren hadde sendt 13 straffbare forhold til påtalemakta, som har venta på avgjerd om tiltale.

– Politi har no til saman 15 bedrageriforhold på henne. Dei strekker seg frå 2014 fram til i dag, seier Lørup.

Ifølgje etterforskingsleiaren har kvinna vore i Danmark i om lag ein månad.

Steen fekk første dom i 1992 og har sidan den gong vore dømt for ei rekke bedrageri.

