Rundt 100 mål skog svidd av i Aust-Agder og Telemark

Brannen strakk seg frå Gjerstad og over fylkesgrensa til Telemark og Nissedal. Området ligg i Solhomfjell naturreservat, seier operatør Kristoffer Thomassen hos 110 Agder til Fædrelandsvennen.

Brannen blei meldt om klokka 14, og 20 brannfolk frå Gjerstad og Vegårshei brannstasjon rykka ut til området saman med brannmannskap frå Treungen.

To helikopter blei sett inn i sløkkearbeidet. Rundt klokka 17.45 melde brannvesenet at den største delen av brannen var slått ned, men at det framleis måtte jobbast med sløkking ei god stund framover. Då var rundt 100 mål tatt av brann.

Onsdag skal statsminister Erna Solberg besøkje Skien lufthamn, Geiteryggen, saman med justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) for å få ein orientering om skogbrannsituasjonen i Sør-Noreg. Der vil dei få møte brannvesenet og Sivilforsvaret, og møte operativt mannskap.

