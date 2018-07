Stor personvern-pågang hos Datatilsynet

innenriks

EUs nye personvernregelverk GDPR tredde i kraft her til lands 20. juli. Det har folk flest alt fått merke gjennom mange e-postar frå bedrifter som endrar personvernsvilkåra sine. Men òg hos Datatilsynet strøymer det på med meldingar i samband med det nye lovverket.

Bedrifter og verksemder må varsle Datatilsynet dersom dei avdekkjer eigne brot på reglane. I fjor på same tid hadde det komme 189 slike avviksmeldingar, mens det så langt i år har komme 499 – nesten tre gonger så mange.

– Dette reknar vi med har å gjere med dei nye lovreglane og at det blir stilt strengare krav, seier avdelingsdirektør for teknologi Hallstein Husand i Datatilsynet til NTB.

Samtidig er trafikken på datatilsynet.no firedobla.

– Gjeld alle med tilsette

Kort fortalt skal GDPR gi vanlege folk betre kontroll over kva personopplysningar dei ulike selskapa samlar inn om dei på nettet. I kjernen av regelverket ligg eit krav om samtykke. Samtidig er det innført ein «rett til å bli gløymt». Det betyr at folk skal kunne be om å få personopplysningar sletta.

– Har du tilsette, kundar eller klientar, så behandlar du personopplysningar, og da gjeld lovverket. Sånn var det før òg, men vi opplever at mange har sett i gang arbeid med dette etter at GDPR har vorte mykje omtalt i media. Vi er uroleg for dei som enno ikkje har skjønt kva konsekvensar det har for dei, seier Husand.

Konsekvensane av brot på lovverket kan bli alvorlege. Selskap kan bli pålagt eit lovbrotsgebyr på opp til på opptil 20 millionar euro – eller 4 prosent av den årlige globale omsetnaden, dersom det utgjer meir. For store internasjonale selskap betyr det at bøtene kan vekse til milliardbeløp.

– Vi har òg før hatt høve til å vedta gebyr, og det er noko vi har brukt. Forskjellen er at det no blir eit heilt anna nivå på gebyra, seier Husand.

Sommarstille

Snart to veker etter at det nye lovverket vart innført, har Datatilsynet førebels ikkje fått inn nokon nye saker der det har vore aktuelt å vurdere gebyr.

– Vi har inntrykk av at GDPR blir tatt på alvor. Det finst både verksemder som tar det veldig på alvor, mens andre kanskje ikkje har innsett at dette treffer dei. Men det gjer det, seier avdelingsdirektøren.

Datatilsynet har inntrykk av at mange verksemder har vore i forkant for å få orden i sysakene sine før 20. juli. Sjølv om trykket har vore stort så langt i år, var den første veka etter innføringa etter måten roleg.

– Timinga, at dette kom på sommaren, har gjort at det har vore ganske stille. Vi har ikkje fått så frykteleg mange fleire meldingar enn på ei vanleg sommarveke, seier Husand om den første veka.

(©NPK)