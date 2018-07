Telefonsamtale broten like før Sunniva Ødegård døydde

innenriks

Mor til den 14 år gamle guten sa til Stavanger Aftenblad måndag kveld at sonen hennar snakka med den 13 år gamle jenta, som var på veg heim frå ein kamerat da samtalen vart broten klokka 22.30 søndag kveld.

– «No er eg snart heime. Shit!» var det siste ho sa. Linja vart broten, og sonen min prøve å ringje opp igjen, fortalde mora.

Han ringde òg kameraten ho hadde besøkt, men han hadde heller inga forklaring, fortalde ho vidare.

Truleg drap

Da Sunniva Ødegård frå Varhaug i Hå kommune ikkje kom heim måndag kveld, gjekk faren ut for å leite etter henne i 23-tida. Da trefte han ein politipatrulje som var i området i eit anna oppdrag, og saman leitte dei etter trettenåringen. Klokka 3.10 natt til måndag vart jenta funnen død.

Teknikarane saumfór måndag området ved Åvegen der trettenåringen vart funnen på ein gangsti ved jernbanelinja som går gjennom Varhaug. Jenta vart funnen berre om lag 150 meter frå huset til familien.

Politiet har stadfesta at dei trur dei står overfor eit drap og får hjelp frå Kripos med etterforskinga. Utover å vise til at funn på staden tyder på drap, vil ikkje politiet seie noko om dødsårsaka. Jenta skal obduserast tysdag.

– Må melde seg

Måndag kveld sette politiet, ifølgje TV 2, inn politihundar for å undersøkje eit større område rundt funnstaden.

Politiet har så langt ingen mistenkte i saka, og dei ber folk melde frå om ting, bilar og personar dei har sett, og ting dei har høyrt. Politiet jobbar med å kartleggje kven som var i området i det aktuelle tidsrommet. Måndag ettermiddag var dei i gang med å avhøyre vitne.

Ein av dei næraste naboane til familien, Lene Strømstad, seier til TV 2 at ho for nokre dagar sidan så ein mistenkjeleg bil køyre fram og tilbake i nabolaget, og at dette gjorde henne uroleg for sine eigne barn.

Sokneprest Gaute Øgreid Rasmussen seier til NRK at det som har skjedd, har gått som ei sjokkbølgje gjennom bygda.

– Vedkommande må melde seg til politiet. Han eller ho kan ikkje ha det godt med seg sjølv no, seier han.

– Ei sak vi skal oppklare

Måndag kveld møtte godt over 100 personar opp i kyrkja, som heldt opne dører for pårørande og sørgjande. Her var òg politiinspektør Oddvar Tengesdal til stades for å fortelje om politiarbeidet, skriv Stavanger Aftenblad. Han var tydeleg prega av det som har skjedd.

– Vi har ingen mistenkte, og dødsårsaka er ikkje endeleg avklart før etter obduksjonen. Dette er ei sak vi både bør og skal oppklare, sa Tengesdal før han avslutta:

– Det er tungt å stå her, men det er enda tyngre for familie og venner.

Soknepresten tok over og la til:

– Politiet er ikkje maskiner, men menneske dei òg.

