AUF-leiaren opna sommarleir på Utøya med klare stikk til Frp

– Standpunkt vi før berre kunne lese nedst i kommentarfelt, blir no spreitt frå statsrådar, sa AUF-leiar Mani Hussaini på Utøya.

Onsdag starta den tradisjonsrike sommarleiren til AUF, for tredje året på Utøya etter terrorangrepet i 2011. Om lag 1.000 unge og vaksne frå 12 til 35 år deltar på leiren.

AUF-leiaren opna ballet frå talarstolen i bakken på Utøya, og var ikkje nådig mot verken regjeringa eller Frp.

– For ei veke sidan brukte ein tidlegare justisminister 22. juli-markeringa på å nøre opp under frykt og hat mot muslimar, sa Hussaini frå talarstolen.

Han refererte til Per Willy Amundsens (Frp) som for om lag ei veke sidan skreiv på Facebook at Noreg må avgrense innvandringa frå muslimske land, og meinte venstresida brukte markeringane 22. juli som grunngiving for å stilne innvandringskritiske ytringar.

Hussaini sa debattklimaet no er blitt annleis, og refsa Høgre for ikkje å ha tatt avstand frå Frp, og kritiserer statsminister Erna Solberg for i vår å ha vore villig til å gå av for å behalde Sylvi Listhaug i regjering.

Han meiner også at Venstre ikkje har gjort nok for klimaet.

– Vi har større forventningar til Høgre og Venstre, sa Hussaini.

Ap må bli tøffare

Heller ikkje Arbeidarpartiet blei spart for kritikk av AUF-leiaren, som seier at partiet ikkje er i toppform om dagen.

– Det siste året har mange latt valresultatet gå ut over sjølvtilliten. Vi er nok mange i partiet som har brukt for mykje tid på å synest synd på oss sjølve, sa AUF-leiaren, og bad om at Ap blir eit tøffare parti.

Hussaini brukte også delar av talen på å snakke om klimapolitikk, spesielt oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Han understreka at AUF seier tydeleg nei til oljeaktivitet i desse områda.

– Vi gir oss ikkje før vi har vunne. På landsmøtet neste år må Ap endeleg stå på riktig side av historia, sa han.

Forslag til Ap

Frå talarstolen kom Hussaini med fleire forslag til ungdomssaker for Arbeidarpartiet. Blant anna bad han om gratis skulemat, lærlingplass for alle som går yrkesfag, og at unge med psykiske problem skal sleppe å stå i kø om dei ber om hjelp.

