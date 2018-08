Drapssikta 17-åring avbraut avhøyr

innenriks

Det stadfestar seksjonsleiar Bjørn Kåre Dahl i Sørvest politidistrikt overfor NTB.

– Vi hadde han inne til avhøyr i ettermiddag, men han avbraut etter veldig kort tid. Eg vil ikkje seie noko om kvifor han avbraut avhøyra, seier Dahl til NTB.

Det var NRK som først melde at avhøyra hadde blitt avbrotne.

– Vi har framleis ønske om å snakke med den sikta. Det vil vere ei viktig informasjonskjelde, og vi vil gjere nye forsøk på å få avhøyrt han den nærmaste tida, seier Dahl.

Stadfestar at Ødegård blei drepen

13 år gamle Sunniva Ødegård blei funnen død på ein gangveg like ved heimen på Varhaug i Hå kommune like over klokka 3 natt til måndag.

Ein førebels obduksjonsrapport stadfestar at Sunniva Ødegård blei drepen, men politiet har ikkje ønska å gå inn på andre funn i obduksjonsrapporten.

Tidlegare onsdag blei det meldt at den lokale 17-åringen skulle bli konfrontert med funna i obduksjonsrapporten under avhøyra i dag, men seksjonsleiar Dahl vil ikkje bekrefte at dei hadde planar om å ta opp dette.

– Vi har ikkje meldt offentlegheita nokon ting om dette, og vi kan derfor heller ikkje seie noko om dette var blant temaa før avhøyra i dag blei avbrotne, seier Dahl.

Han vil heller ikkje seie noko om obduksjonsrapporten har styrkt eller svekt mistanken mot 17-åringen.

– Ikkje avhøyrt som vitne

Same kveld som Sunniva Ødegård blei meldt sakna kom det også meldingar om innbrot i Trekløveren barnehage, ikkje langt unna der 13-åringen seinare blei funnen død.

Den no drapssikta 17-åringen blei tidleg kopla til innbrotet av politiet. Dahl seier at 17-åringen no har erkjent innbrotet.

– Han har fortalt at han har gjort innbrot i barnehagen, men han seier at han ikkje har gjort seg skuldig i drapet.

Guten melde seg først til politiet som vitne i saka, men Dahl vil ikkje seie noko om kvifor han melde seg som vitne. Han understrekar likevel at 17-åringen ikkje blei avhøyrt som vitne før han blei sikta.

– Det var materialet vi hadde og andre opplysningar som leidde til siktinga. Vi gjorde ikkje noko avhøyr av han då han hadde status som vitne, sjølv om det var som vitne han først melde seg.

Ser ikkje vekk frå andre involverte

Ifølgje seksjonsleiaren går etterforskinga no over i ein ny fase.

– Vi vil framleis avhøyre vitne, men samtidig er vi no ikkje i ein begynnande bearbeidingsfase der vi ser nærare på materialet vi har samla inn. Vi har samla inn elektroniske bevis som vi ser nærmare på, samtidig som vi også er i gang med å sjå på ein del av det andre bevismaterialet og beslaga vi har gjort, seier Dahl.

– Ser de vekk frå at andre enn 17-åringen kan stå bak drapet eller at andre kan vere involverte?

– Vi har ingen indikasjonar på at andre var med, men fordi vi endå ikkje har fasiten på kva som har skjedd kan vi heller ikkje sjå bort frå det.

