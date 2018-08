Førebels prislapp på tørken: fleire hundre millionar kroner

innenriks

– Vi veit ikkje kor store skadane blir, men det er ingen tvil om at det nok dreier seg om eit tresifra millionbeløp, seier Dale til NTB.

Måndag startar behandlinga av erstatningssøknadene. Eitt av krisetiltaka som blei innførte i sommar, går ut på at bøndene får utbetalt eit forskot på opp til 70 prosent av forventa avlingsskadeerstatning.

– Utbetalingane vil komme så fort søknadene er behandla, truleg frå midten av august. Vi behandlar dei så fort som mogleg for at bøndene skal få den avlastinga på økonomien som krevjast, seier landbruksministeren.

Nedbør

Den kraftige tørken har ført til at bønder over heile Sør-Noreg har fått fôravlingane sine øydelagde, noko som igjen har ført til at mange har blitt nøydde til å slakte fleire dyr enn planlagt. No blir det jobba med å få importert fôr, og dermed treng bøndene likviditet.

Landbruksministeren håpar også at nedbøren på Vestlandet dei siste dagane kan hjelpe noko, men understrekar at situasjonen framleis er krevjande.

– Vi håpar at Jæren kan bidra til å løyse litt om det er fuktig nok, og det blir ein ny slått som kan avhjelpe situasjonen. Men det er litt seint på året med tanke på dette, seier han.

Krisepakke?

Dei siste dagane har presset auka mot regjeringa for å få på plass ei krisepakke til bøndene, noko Nationen onsdag skreiv at det no er fleirtal for på Stortinget. Det er allereie innført ei rekke krisetiltak i sommar, men ingen av dei inneber betydelege økonomiske ekstraløyvingar.

Leiar Merete Furuberg i Småbrukarlaget viser til at den svenske regjeringa har løyvde 1,2 milliardar kroner i krisehjelp til tørkeramma bønder.

– Når svenske styresmakter kjem med ei krisepakke, kvifor kjem ikkje Noreg med det? Vi sit på meir pengar i statskassa enn det Sverige gjer. No må regjeringa komme med ei krisepakke, og det må til for framtida, seier ho til Nationen.

– Høgare støtte enn i Sverige

Dale kan ikkje love noka krisehjelp med det første, men viser til at eit utval beståande av representantar for staten og landbruksorganisasjonane skal diskutere moglege økonomiske tiltak. Det første møtet var onsdag.

– Det er avgjerande at vi gjer den administrative jobben før vi bestemmer vegen vidare, seier Dale til NTB.

Han viser til at Sverige ikkje har ei ordning for avlingsskadeerstatning, slik som Noreg, og at denne ordninga i stor grad vil avhjelpe bøndene her i landet.

– Dette krisetiltaket er normaltilstand i Noreg. Svenske bønder har også fått beskjed om at utbetalingane vil starte i desember, mens dei her startar kontinuerleg, seier Dale.

Den gjennomsnittlege støtta til svenske bønder er også lågare enn i Noreg, påpeiker han.

– Sjølv med dei grepa Sverige gjer no, har svenske bønder om lag halvparten av det norske støttenivået.

Ifølgje departementet har Sverige 61.000 bønder, med ein samla støtte på 9 milliardar kroner, mens Noreg har ein samla jordbruksavtale på 16 milliardar kroner fordelt på 40.000 bønder.

Oppfordrar til ekstrabemanning

Landbruksdirektoratet opplyser at dei forventar ei mangedobling av talet på erstatningssøknader for avlingsskadar når behandlinga startar måndag.

Det er kommunane som behandlar søknadene saman med fylkesmennene.

– Vi ber om at fylkesmennene i dei berørte områda set inn ekstra ressursar slik at produsentane får utbetalt erstatning så raskt som mogleg, oppfordrar direktoratet.

Oppfordringa gjeld også kommunane.

(©NPK)