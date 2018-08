Finanstilsynet etterforskar DNB Eiendom

innenriks

– Vi opnar sak slik at vi kan vurdere om DNB Eiendom har brote eigedomsmeklingslova. Vi ber no DNB om ei utgreiing for det som har skjedd, stadfestar Anne-Kari Tuv, seksjonssjef for eigedomsmekling og inkasso i Finanstilsynet, til E24.

Etterforskinga av DNB Eiendom kjem etter at ein eigedomsmeklarfullmektig i selskapet hemmelegheldt ein takstrapport som dokumenterte 22 feil og manglar ved ein tømmerbustad på Hell utanfor Trondheim som fullmektigen skulle selje tidlegare i år. I staden engasjerte fullmektigen ein annan takstmann som berre påviste éin feil, og det var berre denne rapporten kjøparen og andre interessentar fekk sjå.

Seljar blei også bedt om å fylle ut to eigenerklæringar for huset. Den første eigenerklæringa kor seljar opplyste om bevegelse i huset blei ikkje lagt ved i salsoppgåva.

Kjøpet blei seinare likevel heva.

Ifølgje E24 skjer det tre til fem gonger i året at Finanstilsynet undersøkjer slike enkeltsal. Dei reknar med å bruke rundt to månader på undersøkinga av dette tilfellet. I ytste konsekvens kan meklarkontoret der fullmektigen var tilsett miste løyvet sin, men dei kan også få pålegg om å endre eller skjerpe inn rutinar.

– Eg kan ikkje seie så mykje om denne saka endå utover at eg ikkje kjenner til ei liknande sak som denne, seier Anne-Kari Tuv.

