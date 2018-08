Høgsterettsdommar trur endring i straffelova var ein glipp

innenriks

Etter at ordet «betydelig» fann vegen inn i bokføringslova i 2015, er det ikkje nok at politiet påviser eit brot på lova. Dei må òg bevise at brota er betydelege, skriv Dagens Næringsliv.

– Eit betydeleg-krav medfører at useriøse aktørar i arbeidslivet som burde ha vore straffeforfølgde, ikkje blir det, seier politiadvokat Ole Rasmus Knudsen. Han trur kravet vart ståande ved ein feil.

– Ein kan ikkje forstå dette på anna vis enn at nokon gløymde å viske ut betydeleg-vilkåret da lova vart overlevert til Stortinget, seier han og får støtte frå høgsterettsdommar Magnus Matningsdal.

– Denne frontkollisjonen mellom paragraf 392 (i straffeloven journ.merk.) og reglane i rekneskaps- og bokføringslova må komme av ein rein glipp.

Høgsterettsdommaren viser til dokument frå Justisdepartementet før endringa av bokføringslova der departementet argumenterer for å ikkje innføre eit vilkår om at lovbrotet må vere betydeleg.

Til DN seier departementet at dei skal sjå nærmare på saka og «vurdere om det er behov for å foreta endringer i de nevnte lovene».

