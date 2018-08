Havarert skip har fått løyve til transport til Tyrkia

innenriks

Det opplyser Norsk Gjenvinning, som har fått oppdraget med å ordne søknader og dokumentasjon for eksporten av skipet.

Selskapet har skrive kontrakt med reiarlaget Julia Shipping om å eksportere skipet til Tyrkia, og no er løyva på plass frå både Noreg og Tyrkia.

– Vi er glade over at vi endeleg kan hjelpe Farsund med å fjerne skipet og sikre ei forsvarleg opphogging ved verftet i Tyrkia. Skipet er klassifisert som avfall, og eksport av avfall er underlagt eit omfattande regelverk både nasjonalt og internasjonalt for å sikre at avfallet ikkje kjem på avvegar, men blir tatt hand om innanfor dei rette rammene, seier divisjonsdirektør Jon Bergan i Norsk Gjenvinning.

Lasteskipet Harrier, som da heitte Tide Carrier, fekk motorhavari utanfor Jæren i februar i fjor og vart frakta derfrå til Farsund. Der har det vorte liggjande til kai, ettersom styresmaktene i Noreg gav skipet seglingsforbod. Skipet var sannsynlegvis på veg til ulovleg opphogging i Pakistan da det havarerte.

Management-selskapet til skipet i Dubai, Nabeel Ship Management, har fått eit lovbrotsgebyr på 500.000 kroner for miljø- og tryggingsforhold, ifølgje Sysla. Miljødirektoratet har òg meldt Julia Shipping og den tidlegare eigaren, Eide Marine Eiendom, til politiet for forsøk på ulovleg eksport av avfall.

