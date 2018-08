Solberg til Unge Høgre: Ta vare på AUF-vennene dykkar

innenriks

I år tar skulen for første gong imot førsteklassingar som ikkje var fødde 22. juli 2011, sa Solberg, som meiner det er viktig å ha terrorhendinga med i læreplanen i åra som kjem.

– Vi må aldri gløyme kva som skjedde. Uskuldige menneske blei drepne i eit angrep på demokratiet vårt, på openheita og mangfaldet som pregar samfunn vårt. Men det var også eit angrep på AUF og unge menneske på sommarleir. Kvar dag blir vi minna om det som skjedde for sju år sidan. Det er vondt, men det er viktig, sa Solberg.

– Det er ikkje lenge sidan vi kunne lese i Aftenposten om hetsen AUF-arar opplever. At det finst menneske som kan hetse andre for ein tragedie dei har vore utsette for er nesten ikkje til å tru. Eg håpar de tar vare på AUF-venner. Spør om det er noko de kan bidra med. Vis at de er der, sa Høgre-leiaren.

Ho bad også Unge Høgre-ungdommen som var på plass på Hove i Arendal om å ta ansvar, og vere aktive i debatten om ytringsfridom og radikalisering.

– Ta venner i forsvar når dei blir utsette for stygge kommentarar. Vis at de bryr dykk, sa statsministeren, som meiner både moder- og ungdomspartiet må ta ansvar og kjempe imot alle former for ekstremisme.

