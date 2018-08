Statsministeren avviser kritikken frå opposisjonen av Iran-ferien til Sandberg

innenriks

Solberg opplyser at ho har snakka med Sandberg om saka. Sandberg gav først beskjed om at han var i Iran to dagar etter at han kom til landet. Det er brot på reglane om at statsrådane skal vere tilgjengelege til kvar tid, konstaterer ho.

– Men det har vore mogleg å komme i kontakt med han, tilføyer statsministeren.

Solberg seier at ho framleis har tillit til statsråden sin og at det er lov å gjere feil.

Ho stadfestar dessutan at ho «ei stund» har kjent til forholdet Sandberg har til den norsk-franske kvinna han var på reise med.

Solberg meiner elles det ikkje er noko ved reisa til Sandberg som forandrar forholdet Noreg har til Iran.

Avviser kritikk

Då statsministeren hadde den første arbeidsdagen sin etter ferien onsdag, var det ferien til fiskeriministeren journalistane var mest interessert i. Men Solberg sa seg ueinig med mykje av kritikken som er komme, utover det at han ikkje varsla henne slik han skulle.

Dersom ein ikkje skal reise på ferie til land som gjer seg skuldige i menneskerettsbrot så er det mange land ein må droppe, påpeiker ho. Ho trur heller ikkje saka vil få negative konsekvensar for forholdet Noreg har til USA.

– Vi står på akkurat same linje til Iran som alle andre europeiske land har gjort, seier Solberg.

Noreg og Europa har letta dei fleste sanksjonane og opna opp for økonomisk samarbeid og politisk kontakt etter at Iran inngjekk ein avtale om sitt atomprogram. Solberg påpeiker at Iran har halde sin del av avtalen.

Trump har på si side sagt opp avtalen og vil føre inn att sanksjonar, som også kan ramme bedriftene til andre land som handlar med Iran.

– Kan ikkje gå god for alt

Sandberg har elles fått kritikk for å omtale landet i positive ordelag. Solberg seier ho ikkje kan gå god for alle utsegnene, fordi ho ikkje har høyrt alt.

– Utgangspunktet er at vi har vore kritiske, vi har tatt opp dødsstraff og menneskerettsbrot med Iran. Samtidig har vi gått inn i ein prosess der vi normaliserer forholdet til Iran, seier ho.

Måtte levere mobilane

Det er også stilt spørsmål ved sikkerheitsvurderingane som blei gjort. Sandberg har stadfesta overfor TV 2 at han hadde med mobiltelefonane sine med til Iran.

– Rådet vårt til statsrådar som drar til land som vi ikkje har sikkerheitspolitisk samarbeid med, er at dei ikkje tar med eigen telefon, og at dei kvittar seg med den telefonen dei eventuelt har brukt i det landet når dei kjem heim igjen, seier seniorrådgjevar Martin Bernsen i Politiets tryggingsteneste til Nettavisen.

Sandberg måtte levere frå seg mobilane da han kom tilbake til Noreg, opplyser Solberg.

– Det er litt ulik praksis i departementet kven som tar med seg mobiltelefonar. Statsministerens kontor tar ikkje med seg telefonar til land vi veit driv med ein del elektronisk avlytting, opplyser ho.

Både SV og Senterpartiet på Stortinget har varsla skriftlege spørsmål til Sandberg.

Næringspolitisk talsperson i Arbeidarpartiet Terje Aasland vil på si side ha statsministeren sjølv på bana og sende onsdag ei rekke spørsmål til henne.

«Er fiskeriministerens moglege påverknader på vesentlege politiske tema som fiskeri, nærings, handels og utanrikspolitiske forhold vurdert i forhold til ein slik reise det gjeld? Om ikkje vil dei i ettertid bli vurdert?» spør han blant anna. Han vil også vite om Solberg meiner reisa var forsvarleg planlagt og gjennomført.

Kritikken mot Sandberg kjem også frå eigne partifellar. Frp er kjent som eit parti som har støtta opp om den iranske opposisjonen. Det er også stilt spørsmål ved at han reiste til landet saman med ei kvinne som kom frå Iran til Noreg som asylsøkar. Ho har sidan fått norsk statsborgarskap.