Vêret for heile Noreg: No blir det kaldare

Så seint som onsdag blei det registrert nye augustrekordar for både Troms og Finnmark. Sørkjosen i Troms hadde 30,1 grader, mens Banak i Finnmark hadde 31,2 grader.

Ifølgje statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt vil vi no bevege oss mot litt meir normale sommartemperaturar i heile landet.

– Østafjells vil det liggje på 25 grader. Det er gode sommartemperaturar, fortel meteorologen til NTB.

Meir normalt i nord

For Vestlandet og Trøndelag er det venta at temperaturane vil liggje mellom 15 og 20 grader, mens det i Nord-Norge vil liggje under dette.

– Det blir litt meir vestavêr framover. Og då er det oftast Vestlandet og Nord-Norge som får dette. Austafjells er ein meir skjerma, fortel meteorolog Nordhagen.

Det er venta ei hetebølgje sør i Europa, særleg i Spania, Portugal og sør i Frankrike. Områda kan få opp i 40 grader.

– Den brer seg nordaustover, og aust for oss får dei det varmare. Men vi blir ikkje berørte seier meteorologen.

Stabile temperaturar etter helga

Etter helga er temperaturane venta å halde seg på same nivå i det meste av landet.

Skogbrannfaren har blitt noko redusert på Vestlandet på grunn av nedbør dei siste dagane.

– Her er det ikkje ute nokon farevarsel, men det kan lokalt vere stor skogbrannfare, seier Ragnhild Nordhagen.

I aust og sør er vil det framleis vere svært stor skogbrannfare.

– Vi har ikkje fått like mykje nedbør over tid her som kan dempe skogbrannfaren, seier meteorologen.

Nord-Norge har hatt bra vêr den siste tida. Men no kjem det ei kaldfront.

– Inn mot helga ser det meir ustabilt ut, og det blir stort sett periodar med regn i alle fylke i Nord-Norge. Mange stadar kan det bli under 15 grader, så dette er litt meir normale sommartemperaturar, seier meteorologen.

For Vestlandet og Trøndelag blir dei neste dagane prega av regn. Dette gjeld også nord på Austlandet.

– Men det blir også periodar utan regn, roar Ragnhild Nordhagen.

Fredag ettermiddag kan sørlege delar av Trøndelag, nordlege delar av Austlandet og indre strøk av Nord-Vestlandet få kraftige regnbyer med tore.

Elles på Austlandet og i sør blir det stort sett tørt i helga.

