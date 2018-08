Fire av ti bønder trur på mindre mjølk

innenriks

Det kjem fram i ei undersøking som Tine har gjort blant bøndene som er knytte til selskapet, skriv Nationen.

21,3 prosent av bøndene svarer at dei vil få opptil 10 prosent redusert produksjon, mens 19,6 prosent trur produksjonen kan bli redusert med over 10 prosent.

– Dei mange svara, og funna viser klart alvoret i situasjonen. Det eksisterer ein alvorleg fôrmangel i store delar av landet, og mange enkeltprodusentar har stort fôrunderskot, seier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine.

Til saman 2.700 mjølkebønder har svart på undersøkinga. Tine har bedt om eit møte med landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om situasjonen som følgjer av den ekstreme tørken.

– Viss Tine ser behov for eit slikt møte, så kjem dei til å få det, sa landbruksministeren til NTB for vel to veker sidan.

(©NPK)