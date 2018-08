Latteren sat laust under minnestunda for Thorvald Stoltenberg

innenriks

Åse Kleveland sette tonen da ho opna minnestunda med å fortelje at Stoltenberg da det gjekk mot slutten, sjølv hadde gjort det klart at minnestunda hans skulle vere gøy.

Barnebarna Matias og Emil Aas Stoltenberg følgde opp med mellom anna å fortelje korleis bestefaren hadde kjefta og bedt om at dei ikkje måtte bruke for mykje tid på aviser. Sjølv om han sjølv leste dei alle.

Kaninar og flyktningar

Og ikkje minst fortalde dei om korleis bestefaren alltid hadde ei god historie på lur.

– Han fortalde oss om da han dreiv kaninfarm i bakgarden i Inkognitogata, om da han hjelpte ungarske flyktningar til Noreg i 1956, eller da han sov i ein potetåker på Hankø i kjole og kvitt, fortalde Mathias Stoltenberg.

Under minnestunda etter bisetjinga i Oslo domkyrkje var tida inne for andre til å fortelje sine historier.

Herleg sleip overtaling

Lars Lillo-Stenberg fortalde om da han møtte Stoltenberg for å diskutere prosjektet med Nini-boka.

– Thorvald opna med å seie at han ofte hadde angra rett etter å ha sagt ja til eit oppdrag. Etter å ha gjennomført det, angra han aldri. Det opplevde eg som ein fin, klok og herleg sleip måte å overtale meg på, sa Lillo-Stenberg til latter frå dei over 400 som hadde møtt fram.

Fjernarkivet

Stoltenbergs engasjement for menneskerettar, konfliktløysing og nødhjelp var ein raud tråd da Ap-veteranane Jan Egeland, Bjørn Tore Godal og Kai Eide heldt sine talar.

Godal, som til liks med Stoltenberg har vore utanriksminister, fortalde om da han ein gong skulle ha tak i eit topp hemmelegstempla dokument i Utanriksdepartementet. Han fekk vite at det var i fjernarkivet.

– Fjernarkivet! spurde eg, og fekk vite at «ja, det var Thorvalds reiseveske. Og han var på ein to veker lang reise».

Omvendt diplomati

Egeland slo fast at det ikkje hadde vore nokon Osloavtale eller noko norsk fredsdiplomati utan Stoltenberg.

– Diplomatiet blir for ofte prega av at nokon spør «kan dette gå gale?» Er svaret nei, blir det heller ikkje noko forsøk. Men Thorvald snudde på det og spurde «kan det gå bra?". Var svaret ja, så prøvde vi, sa Egeland.

Utøya og verdig rusomsorg

AUF-leiar Mani Hussaini slo fast at «Saman med AUF var Thorvald partiets salt».

– Sjølv om han aldri var medlem i AUF, utvikla han eit stort engasjement for ungdomsorganisasjonen og var ofte på Utøya – sa Hussaini, som òg peika på Stoltenbergs engasjement for ein ny ruspolitikk.

Arild Knutsen, som jobbar for dei rusavhengige, slo fast at Thorvald Stoltenberg er det finaste mennesket han har møtt.

– Saman med Nini drog vi ut og heldt foredrag om vanebruk og ruspolitikk. Det var noko nytt og unikt, og openheita deira har betydd ufatteleg mykje. Thorvald gav aldri opp, og arbeidet hans er det viktigaste som er skjedd i kampen mot skamma, sa Knutsen mellom anna.

Knutsen gav Stoltenberg æra for at ansvaret for ruspolitikken er flytta frå Justisdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Engasjementet hans i alt han gjorde, handla om menneske og at alle menneske er like mykje verde, avslutta Knutsen til den lengste applausen for dagen.

Song om bestefaren

Dottera til Jens Stoltenberg, Catharina Stoltenberg, mintest bestefaren gjennom song.

Saman med den danske kjærasten sin, Søren Gregersen, spelte ho låten Speed of the sound of loneliness, som dottera til Thorvald Stoltenberg, Nini Stoltenberg, i si tid valde til gravferda til kjærasten sin.

– Den kan òg handle om Thorvald som leitar etter Nini, sa Catharina Stoltenberg.

Det var allsong og musikalske innslag ved Lillo-Stenberg, Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand under minnestunda.

(©NPK)