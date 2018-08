Mattilsynet fann knoklar og mugg i importert fôr

innenriks

Mattilsynet undersøkte fôret etter å ha fått ei bekymringsmelding frå ein stall som hadde kjøpt fôr frå importøren, skriv Nationen.

– Mugg kan forårsake abort hjå drektige dyr og akutt forgifting, i tillegg til ei rekke luftvegs- og hudsjukdommar. Nokre smittestoff i beinrestar og mugg kan bli overført til matproduktet, som til dømes kjøt, mjølk og meieriprodukt. Dette kan gjera menneske sjuke, seier seksjonssjef for dyrehelse Anne Marie Jahr i Mattilsynet.

På grunn av den massive tørken i Sør-Noreg har styresmaktene letta på restriksjonane for fôrimport, men det er framleis eit krav at alle som importerer og sel fôr frå utlandet, registrerer seg.

– Desse krava var ikkje på plass i denne saka, slår Jahr fast.

Det importerte fôret blei seld til to gardar i Østfold og éin i Hedmark. Tilsynet meiner at fôret utgjer ein så stor fare for folke- og dyrepelsen i Noreg, at det må destruerast.

I slutten av juli gjekk Miljødirektoratet ut og åtvara mot at framande insekt og planter kan komme inn i landet som følgje av den auka fôrimporten under tørkekrisen.

– Vi er redde for at ein med fôrimport får ein utilsikta innførsel av framande artar som kan ha negativ innverknad på naturmangfaldet i Noreg, sa leiar Bjarte Rambjør Heide ved artsseksjonen i Miljødirektoratet.

(©NPK)