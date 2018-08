Nedgangen heldt fram på Oslo Børs

innenriks

Blant dei vanlege tungvektarane, var det berre Yara International og Marine Harvest som gjekk opp. Dei steig med høvesvis 0,65 og 1,86 prosent.

Elles vart det ein dårleg dag for dei store selskapa. Av dei mest omsette var Equinor som vanleg i toppen, men med ein nedgang på 0,14 prosent. Både Norsk Hydro, DNB, Subsea 7 og Telenor hadde ein tung dag og gjekk ned med høvesvis 1,38, 1,13, 2,45 og 0,84 prosent.

Sjømatindeksen var like før stengjetid oppe på rekordhøge 1.410,98 før han til slutt enda på 1.407,69, ei stigning på to prosent. Det vart dermed ein god dag for sjømatsektoren, der både Lerøy Seafood Group, Bakkafrost og Austevoll Seafood steig med høvesvis 1,67, 2,78 og 1,69 prosent.

Oppdrettsselskapet SalMar vann svømmekonkurransen i sjømatsektoren og steig med ikkje mindre enn 4,02 prosent.

Seismikkselskapet TGS-Nopec var blant dei sju mest omsette selskapa og hadde ei stigning på 1,38 til 315,50 kroner per aksje. Det skjer same dagen som selskapet melder om eit resultat etter skatt på 46,3 millionar dollar i andre kvartal 2018. Ein solid auke frå 9,6 millionar dollar i same periode i fjor, ifølgje Hegnar.no.

Vinnaren torsdag vart biometriselskapet Idex med ei stigning på 9,32 prosent, mens taparen vart gruveselskapet Element, som fall med 9,40 prosent.

Dei europeiske børsane hadde ein dårleg dag. Dax 30 i Frankfurt hadde eit fall på 1,66 prosent. I Paris gjekk CAC 40 ned med 0,8 prosent, mens i London fall FTSE 100 1,1 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart torsdag ettermiddag omsett for 72,52 dollar fatet. Amerikansk lettolje vart seld for 68,04 dollar per fat.

