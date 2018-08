Rapport: 9.000 menneske er slavar i Noreg

innenriks

Nye tal frå rapporten Global Slavery Index viser at talet på moderne slavar, både i Noreg og Vesten, kan vere mange gonger høgare enn tidlegare overslag.

Ifølgje avisa Dagen reknar koordineringseininga for offer for menneskehandel (KOM) i politiet at 262 personar fekk hjelp som moglege offer for menneskehandel i 2016. Den nye rapporten går på si side ut frå at 9.000 menneske er slavar i Noreg.

Rådgivar Catharine Drejer i tankesmia Skaperkraft avviser ikkje at talet på slavar i Noreg kan vere i nærleiken av talet rapporten oppgir.

– Dei tala vi bruker i Noreg, mellom anna frå KOM, omfattar berre til dei som er rapportert inn som offer, men er ikkje eit estimat. Dette talet er òg verkeleg lågt, og det er all grunn til å tru at det reelle talet er mykje høgare, seier Drejer til Dagen.

Leiar Mildrid Mikkelsen i Rosa-prosjektet, som jobbar med offer for menneskehandel, trur på si side at talet i rapporten er for høgt.

– Nei, det høyrest ikkje realistisk ut. Rett nok omfattar omgrepet slaveri i rapporten fleire former for utnytting enn det som vi definerer som menneskehandel i Noreg i dag. Vidare stemmer det nok at det er store mørketal som ikkje er inkludert i dei 200–300 som er identifiserte, men talet frå rapporten verkar altfor høgt i høve til den verkelegheita vi jobbar med, seier Mikkelsen.

