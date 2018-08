Sandberg: – Eg burde varsla i forkant

innenriks

Sandberg har fått brei kritikk for å ha lagt sommarferien til Iran som privatperson, saman med sin norsk-franske kjærast Bahareh Letnes, utan å orientere Statsministerens kontor tilstrekkeleg i førevegen.

– Eg orienterte departementet dagen etter at eg kom til Iran, og Statsministerens kontor dagen deretter, opplyste Sandberg til NTB tysdag.

Onsdag sa statsminister Erna Solberg (H) at fiskeriministeren braut regelverket og at han har forstått at det har vore eit brot. Det erkjenner han no sjølv til Dagens Næringsliv.

– I ettertid ser eg at eg burde varsla i forkant, seier han.

Fleire har stilt spørsmål ved sikkerheitsvurderingane som blei gjort før ferieturen. Sandberg har opplyst at han vurderte sikkerheita sjølv og viser til at han var på besøk i Iran i 2016.

