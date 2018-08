Sunnivas foreldre: – Saknet er veldig sterkt

innenriks

Bistandsadvokat Harald Øglend har sendt ei utsegn på vegner av familien til media. Her skriv foreldra at Sunniva var ei skuleflink, sprudlande og glad jente som ofte fekk besøk av venner.

– Saknet etter Sunniva er veldig sterkt og det går veldig opp og ned. Saknet og sorga blir spesielt sterkt når vi er åleine og vi får tid å tenkje over alt som har skjedd. Vi held oss mykje heime og får besøk av venner og familie som uttrykkjer si medkjensle, skriv foreldra.

Familien takkar for all støtte og bistand dei har fått, deriblant frå kriseteamet i kommunen og politiets pårørandekontakt. I tillegg takkar dei alle som var med å leite etter Sunniva då ho forsvann.

– Sjølv om vi har fått ein del svar på kva som har skjedd, håper vi på at vidare etterforsking til slutt vil gi oss alle svara på kva som skjedde med Sunniva natt til måndag 30. juli.

– Vi synest det er tragisk at det er ein lokal ung mann som er sikta for drapet, og vi tenkjer også på korleis foreldra hans må ha det no.

Familien ber om forståing for at dei har eit sterkt ønske om å få vera i fred.

– Vi må planleggje gravferd og treng tida åleine, saman med våre nærmaste.

13 år gamle Sunniva Ødegård blei funnen død ved Åvegen på Varhaug natt til måndag. Ein 17-åring er sikta for drapet.

(©NPK)