Kommunar må leggja kriseplanar for vassforsyninga

innenriks

– Fortset tørken utover hausten, må fleire enn dei som no har sett i verk kriseplanar, vurdera ekstraordinære tiltak for å sikra vassforsyninga, seier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann, interesseorganisasjonen til vassbransjen, til Kommunal Rapport.

Den usedvanleg varme og tørre sommaren har ført til bekymring for vassforsyninga i fleire kommunar. Fleire kommunar og vassverk som fryktar auka problem viss tørken fortset, har kontakta Norsk Vann. Hofshagen ber no kommunane gjennomgå planane sine og sørgje for at dei har gode løysingar, som både sikrar dei nok vatn, god nok vassbehandling og bufferar for langvarige tørke.

– Fleire må etablera nye reservevasskjelder. Mange må oppgradera leidningsnettet i raskare tempo enn i dag. I dag forsvinn nær ein tredel av drikkevatnet på vegen til abonnentane. Samtidig må dei kunne takle ekstremnedbør og leia regnvatnet bort frå avløpsnettet, så det ikkje overbelastar leidningsnettet og reinseanlegg, seier ho.

Ifølgje utrekningar organisasjonen har gjort, må kommunane investera for 280 milliardar kroner i vass- og avløpsanlegga sine fram mot 2040.

